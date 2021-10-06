Adilcevaz'da 2 köyün içme suyu sıkıntısı çözüldü - Haberler
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Adilcevaz'da 2 köyün içme suyu sıkıntısı çözüldü

AA / Harun Nacar - Haberler | Güncel
Adilcevaz'da 2 köyün içme suyu sıkıntısı çözüldü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aşağı Süphan ile Dizdar köyünde yaşanan içme suyu sorunu, yeni açılan su depoları ile giderildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aşağı Süphan ile Dizdar köyünde yaşanan içme suyu sorunu, yeni açılan su depoları ile giderildi.

Kaymakamlık Köylere hizmet Götürme Birliği, su sıkıntısının giderilmesi için başlattığı çalışmaları güneş enerji sistemini kurarak tamamladı.

Kaymakam İsmail Demir, çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemede bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

İlçeye bağlı bazı köylerde içme suyu sorunlarını yeni depolar açarak çözüme kavuşturduklarını belirten Demir, sondaj ve su kuyularına güneş enerjisi panelleri kurduklarını belirtti.

Demir, çalışmaların tamamlandığı 2 köyde 25 yıl boyunca içme suyu probleminin yaşanmayacağını aktardı.

Aşağı Süphan Köyü Muhtarı Medeni Öğmen ise Demir'e teşekkür ederek, "Allah devletimizden, yetkililerimizden razı olsun. Köyümüzde yaşanan içme suyu problemi Adilcevaz Kaymakamlığı tarafından yapılan çalışmalarla giderildi." dedi.

AA / Harun Nacar - Son Dakika Haberleri
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