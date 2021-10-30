Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü - Haberler
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Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü

AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde düzenlenen Bombalı Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden Havalimanı girişinde bombalı yüklü araç infilak etti.

Saldırının gerçekleştiği bölgeden alevler yükselirken, ilk belirlemelere göre olay sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri
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