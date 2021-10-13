Adapazarı'ndaki Sadaka Taşı Sosyal Market 8 ayda 800 kişiye yardım ulaştırdı - Haberler
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Adapazarı'ndaki Sadaka Taşı Sosyal Market 8 ayda 800 kişiye yardım ulaştırdı

AA / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel
Adapazarı'ndaki Sadaka Taşı Sosyal Market 8 ayda 800 kişiye yardım ulaştırdı

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneğince açılan "Sadaka Taşı Sosyal Market" faaliyetlerini sürdürüyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneğince açılan "Sadaka Taşı Sosyal Market" faaliyetlerini sürdürüyor.

Derneğin hizmet binasında Osmanlı geleneğinden esinlenerek hizmet veren market, 8 ayda 800 kişiye ulaşarak yardım yaptı.

Hayırseverlerin yardımıyla kurulan markete gelen ihtiyaç sahipleri 10 çeşit ürünü ücretsiz alabiliyor.

Dernek Başkanı Bülent Dik, marketin 8 ay önce kurulduğunu anımsattı.

Kısa sürede ihtiyaç sahibi ve engellileri tespit ederek 800 kişiye yardım yapıldığını anlatan Dik, "Bazı aileler markete gelip buradan alıyor, bazı ailelere de üyelerimizle götürüyoruz. Sıvı yağ, pirinç, bulgur, şeker, un, çay, makarna, salça, zeytin ve reçel gibi temel gıda maddelerinin olduğu paketleri, vatandaşlara ücretsiz şekilde teslim ediyoruz." şeklinde konuştu.

Marketin finansmanının kentteki hayırseverlerce karşılandığını ifade eden Dik, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Mehmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adapazarı'ndaki Sadaka Taşı Sosyal Market 8 ayda 800 kişiye yardım ulaştırdı - Haberler
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