Adana Valiliğinden toplu açılış törenindeki görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Valiliğinden toplu açılış törenindeki görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Adana Valiliğinden toplu açılış törenindeki görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması

Adana Valiliği, dünkü toplu açılış töreniyle ilgili bazı haber siteleri ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

ADANA (AA) - Adana Valiliği, dünkü toplu açılış töreniyle ilgili bazı haber siteleri ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada "Polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor" ifadeleri ile paylaşılan görsellerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapma gereği duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemede, bahse konu olayın haberiçeriğinde ifade edildiği gibi görevli polislere verilen kumanyalar ile ilgili olmadığı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde güvenlik gerekçesiyle alana alınmayan ve karton kutular içerisinde arama noktaları önünde toplanan malzemelerin, etkinlik bitiminde vatandaşlarımızca geri alındığı esnada kaydedildiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (2)

 'Uyuyan hücre' olarak adlandırılıyordu! YPG'li terörist Adana'da yakalandı

"Uyuyan hücre" olarak adlandırılıyordu! YPG'li terörist Adana'da yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Aydemir Vladimir Putin
Magazin Pınar Deniz Tamer Karadağlı
Spor Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Gazeteler Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy Necmettin Erbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana Valiliğinden toplu açılış törenindeki görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 21:05:22. #1.11#