Adana Vali Yardımcısı Şahiner'e hayırlı olsun ziyareti - Haberler
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Adana Vali Yardımcısı Şahiner'e hayırlı olsun ziyareti

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Adana Vali Yardımcısı Şahiner'e hayırlı olsun ziyareti

15 Temmuz Şehit, Gazi Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu ve 15 Temmuz Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ebru Taluk, Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ADANA (AA) - 15 Temmuz Şehit, Gazi Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu ve 15 Temmuz Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ebru Taluk, Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Yardımcısı Şahiner, makamında kabul ettiği Taluk'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taluk da Şahiner'e yeni görevinde başarılar dileyerek, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana Vali Yardımcısı Şahiner'e hayırlı olsun ziyareti - Haberler
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