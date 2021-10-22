Adana sahillerinde gün batımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana sahillerinde gün batımı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ GÖKÜMÜ : Güneş Deniz Güneşin denize yansıması Balık tutan insanlar Denize açılan balıkçı tekneleri ADANA - Adana'nın Akdeniz'deki sahillerinden olan Karataş plajında gün batarken güneşin kızıllığı ile insanların ve balığa çıkan balıkçı teknelerinin silüetleri güzel görüntüler oluşturdu.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - GÖRÜNTÜ GÖKÜMÜ :

Güneş

Deniz

Güneşin denize yansıması

Balık tutan insanlar

Denize açılan balıkçı tekneleri ADANA - Adana'nın Akdeniz'deki sahillerinden olan Karataş plajında gün batarken güneşin kızıllığı ile insanların ve balığa çıkan balıkçı teknelerinin silüetleri güzel görüntüler oluşturdu.

Adana sahillerinde gün batımı

Adana sahillerinde gün batımı

Adana sahillerinde gün batımı

Adana sahillerinde gün batımı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title