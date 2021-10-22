Adana sahillerinde gün batımı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - GÖRÜNTÜ GÖKÜMÜ :

Güneş

Deniz

Güneşin denize yansıması

Balık tutan insanlar

Denize açılan balıkçı tekneleri ADANA - Adana'nın Akdeniz'deki sahillerinden olan Karataş plajında gün batarken güneşin kızıllığı ile insanların ve balığa çıkan balıkçı teknelerinin silüetleri güzel görüntüler oluşturdu.