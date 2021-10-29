Adana polisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle engelli çocuklara kortejle şehir turu attırdı

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Gönüllü Anneler Topluluğunca, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına kapsamında engelli çocuklar için etkinlik düzenledi.

Çocuklar, polis araçları, klasik otomobil ve büyükşehir belediyesine ait üstü açık otobüsle oluşturulan kortejle şehir turu attı. Kortejle Sarıçam Belediyesi hizmet binası bahçesinde gelen çocuklar gösteri sundu. Engelli bir çocuğun Zeybek oynaması dikkat çekti.

Türk bayrağı kıyafetli bir engelli çocuğun asker selamı verdiği görülürken çocuklar Atatürk posterli Türk bayrakları açtı.

Engelli Arbenur Elçin'in annesi Arzu Elçin, çok mutlu olduklarını duygusal anlar yaşadıklarını söyledi.

Engelli Selinay Özcan'ın annesi Dilek Özcan ise Cumhuriyet Bayramı'nda engelli annesi olarak hatırlanmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini, polisle birlikte şehir turu attıkları için çocuklarının çok sevindiğini ifade etti. İHA

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