Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Mevlit Kandili idrak edildi

OSMANİYE (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Adana'da Sabancı Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlit Kandili'nin önemi ve Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili vaaz verildi.

Yatsı namazının kılınmasının ardından dua edildi, ilahiler okundu.

Mersin

Mersin'de de Mevlit Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Türkiye'nin en büyük camilerinden olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan vaaz verildi.

Vatandaşlar namaz kıldı, dua etti, okunan ilahileri dinledi.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı program, Yasin-i Şerif'in ardından sona erdi.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi, lokum ve şeker ikram edildi.

Hatay

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla İl Müftülüğünce camide düzenlenen program kapsamında Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Cami çıkışında Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de tarihi Envar-ül Hamit Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cami çıkışı vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.