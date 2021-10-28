Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

OSMANİYE (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'daki törende Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla tamamlandı.

Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulan program, katılımcıların İstiklal Marşı'nı okumasıyla sona erdi.

Hatay'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla tamamlandı.

Osmaniye'de de Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca ve Belediye Başkanı Kadir Kara çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla program sona erdi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
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