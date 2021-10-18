ADANA MERKEZLİ 18 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 46 GÖZALTI - Haberler
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ADANA MERKEZLİ 18 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 46 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA merkezli 18 ilde, 4 ayrı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 6'sı kadın, 46 kişi gözaltına alındı.

ADANA (DHA) - ADANA merkezli 18 ilde, 4 ayrı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 6'sı kadın, 46 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin, yüzünü cerrahi maskeyle gizlediği görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ABD sunucuları üzerinde kurulu 4 ayrı internet sitesinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi tespit etti. 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 57 şüpheliyi belirleyen ekipler, şebeke üyelerinin hesap hareketliliğinin 70 milyon TL olduğunu saptadı. Ekipler, 15 Ekim sabahı Adana merkezli 18 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6'sı kadın, 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan polis, çok sayıda dijital materyale de el koydu. Adreslerinde bulunmayan 7 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerden 15'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 31 şüpheli ise Adana Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden birinin adliyeye sevk sırasında yüzünü iki cerrahi maskeyle gizlediği görüldü.

ADANA MERKEZLİ 18 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 46 GÖZALTI

ADANA MERKEZLİ 18 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 46 GÖZALTI

ADANA MERKEZLİ 18 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 46 GÖZALTI

ADANA MERKEZLİ 18 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 46 GÖZALTI
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Haber: ADANA MERKEZLİ 18 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 46 GÖZALTI - Haberler
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