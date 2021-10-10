ADANA LEZZET FESTİVALİ'NDE TOPLANAN ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR - Haberler
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ADANA LEZZET FESTİVALİ'NDE TOPLANAN ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

5'İNCİ Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde toplanan çiğ sebze ve meyve atıkları, 'Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi' projesiyle gübreye dönüştürülüp, çiftçiye dağıtılacak.

ADANA (DHA) - 5'İNCİ Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde toplanan çiğ sebze ve meyve atıkları, 'Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi' projesiyle gübreye dönüştürülüp, çiftçiye dağıtılacak.

Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kurucularından sosyal girişimci Ebru Baybara Demir'in geliştirdiği 'Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi' projesi kapsamında hal ve pazar yerlerindeki sebze ve meyve atıkları, bir dizi işlemden geçirilerek gübreye dönüştürülüyor. Adana Valiliği'nin desteğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde toplanan çiğ sebze ve meyve atıkları da Yüreğir Belediyesi Kompost Serim Alanı'na götürüldü. Burada ayrıştırılan atıklar, gübreye dönüştürüldükten sonra çiftçilere bedelsiz olarak dağıtılacak.

'BİYOLOJİK MÜCADELE ADANA'DAN BAŞLAYACAK'

Proje ile ilgili bilgiler veren gastronomi şefi Ebru Baybara Demir, özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak tarımsal kuraklığın önüne geçmek ve toprağı onarmak için böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi. Projeyle tarımsal sulamayı üçte bir oranında azaltmayı hedeflediklerini belirten Demir Türkiye, su kaynaklarının yüzde 75'ini tarımda kullanıyor. Bunun azaltılabilmesi için önemli bir adım atıyoruz. İhracatta kullandığımız narenciye ve sert çekirdekli meyvelerin, Akdeniz Meyve Sineği nedeniyle geri gönderildiğini biliyoruz. Adana Valiliği ile birlikte yaptığımız çalışmada, Seyhan Nehri ve bağlı olduğu sulama kanallarının etrafındaki tarımsal atıkların, bu sineğin popülasyonunu artırdığını belirledik. Bu projeyle birlikte hem hal atıkları hem de çiftçinin tarımsal atıklarını toplayarak, biyolojik mücadeleyi ilaçsız bir şekilde ilk kez Adana'dan başlatmayı hedefliyoruz dedi.

Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan ise atık üretmemenin bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterdiğini vurgulayarak, projenin doğaya zararın önlenmesi açısından da önemli olduğunu kaydetti.

ADANA LEZZET FESTİVALİ'NDE TOPLANAN ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

ADANA LEZZET FESTİVALİ'NDE TOPLANAN ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

ADANA LEZZET FESTİVALİ'NDE TOPLANAN ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

ADANA LEZZET FESTİVALİ'NDE TOPLANAN ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

ADANA LEZZET FESTİVALİ'NDE TOPLANAN ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

ADANA LEZZET FESTİVALİ'NDE TOPLANAN ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

ADANA LEZZET FESTİVALİ'NDE TOPLANAN ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
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Haber: ADANA LEZZET FESTİVALİ'NDE TOPLANAN ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR - Haberler
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