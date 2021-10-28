Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'ın acı günü - Haberler
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Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'ın acı günü

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak, Büyükçekmece'de kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolcuğuna uğurlandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak, Büyükçekmece'de kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolcuğuna uğurlandı.

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak 80 yaşında hayatını kaybetti. Mahbube Sancak'ın cenaze namazı bugün Büyükçekmece Sancaklar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Namaza, Murat Sancak yanı sıra, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sancak ailesiyle birlikte spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Mahbube Sancak'ın cenazesi aile kabristanına defnedilmek üzere cenaze aracına yüklendi. - İSTANBUL

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'ın acı günü

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'ın acı günü

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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