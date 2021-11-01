Adana'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel
Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
ANKARA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adana- Ankara Otoyolu üzerindeki Kırkgeçit tünellerinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolda ulaşım, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.