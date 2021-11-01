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Adana'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel
Adana'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adana- Ankara Otoyolu üzerindeki Kırkgeçit tünellerinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolda ulaşım, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Adana'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Adana'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri
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