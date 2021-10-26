Adana'daki tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'daki tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Adana'daki tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu yapılacak.

Haberi Kaydet

KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Karaisalı Kaymakamlığı ve Karaisalı Belediyesince düzenlenecek etkinliğin katılımcıları, 29 Ekim saat 08.30'da Atatürk Parkı'nda bir araya gelecek.

Yarışmacılar, buradaki hazırlıkların ardından 1912'de inşa edilen Varda Köprüsü'ne yürüyecek.

Köprüde 10.30'da başlayacak olan 12 kilometrelik yarış, ilçe merkezinde sona erecek.

Etkinlikte dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak, plaket ve yırtık giysi çıktı

Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak, plaket ve yırtık giysi çıktı

 Esra Hankulu'nun katil zanlısı Ümitcan Uygun'un çelişkileri iddianamede

Esra Hankulu'nun katil zanlısı Ümitcan Uygun'un çelişkileri iddianamede

 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, yeniden sular altında kaldı

64 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, yeniden sular altında kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title