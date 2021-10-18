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Adana'daki ihaleye fesat operasyonuna 8 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'daki ihaleye fesat operasyonuna 8 tutuklama

Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı ihalelere fesat karıştırdıkları ve devleti yaklaşık 60 milyon TL zarara uğrattıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan, aralarında görevden alınan Adana İl Milli Eğitim Müdürü V.D., müdür yardımcısı, şube müdürünün de bulunduğu 66 kişiden 8'i tutuklandı.

ADANA (İHA) - Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı ihalelere fesat karıştırdıkları ve devleti yaklaşık 60 milyon TL zarara uğrattıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan, aralarında görevden alınan Adana İl Milli Eğitim Müdürü V.D., müdür yardımcısı, şube müdürünün de bulunduğu 66 kişiden 8'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirleyerek operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 66 kişiden aralarında görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü V.D., müdür yardımcısı K.B., şube müdürü K.B., müteahhit T.T.'nin de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerden 58'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Adana'daki ihaleye fesat operasyonuna 8 tutuklama

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