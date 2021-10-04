Adana'da yangından etkilenen zeytinlikler organik gübreyle canlanacak - Haberler
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Adana'da yangından etkilenen zeytinlikler organik gübreyle canlanacak

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da yangından etkilenen zeytinlikler organik gübreyle canlanacak

Adana'da, organik atıklardan elde edilen gübre, yangından zarar gören zeytin bahçelerinde toprakla buluşturuldu.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da, organik atıklardan elde edilen gübre, yangından zarar gören zeytin bahçelerinde toprakla buluşturuldu.

Seyhan Belediyesi ve Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) iş birliğinde yürütülen "Gıdamı Koruyorum Projesi" kapsamında gıda işletmelerinden toplanan organik mutfak atıkları, kompost makineyle gübreye dönüştürüldü.

Atıklardan elde edilen gübre, Kozan ilçesinde Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve İŞKAD Başkanı Berman Mantı tarafından orman yangınında zarar gören zeytin bahçelerinde toprağa karıştırıldı.

Başkan Akay, etkinlikte, Kozan'a yaralarını sarılması için destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak 1,5 yıldır kompost ürettiklerini dile getiren Başkan Akay, atıklardan elde ettikleri gübrenin toprağa canlılık vereceğini ve daha çabuk iyileşmesini sağlayacağını belirtti.

Kozan Belediye Başkanı Özgan da ilçede yanan orman ve tarım alanlarının yeniden hayat bulması için kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

İŞKAD Başkanı Berman Mantı, elde edilen kompostun Kozan'da orman yangınında etkilenen tarım alanlarında kullanılmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da yangından etkilenen zeytinlikler organik gübreyle canlanacak - Haberler
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