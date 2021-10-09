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Uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen M.G'nin adresine operasyon düzenledi.

Zanlının evinde 18,72 gram eroin ile 43,81 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

Uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

Uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

Uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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