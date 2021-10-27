Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da 3 kilogram 350 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesindeki bir limon bahçesinde ve Yüreğir ilçesindeki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Adreslerde yapılan aramada, 3 kilogram 350 gram esrar, 110 kök Hint keneviri bitkisi ve 50 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler İ.G.G. ve H.O. ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

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