ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 3 GÖZALTI - Haberler
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ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 119 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 119 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kentte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Mustafa Y. (35), Erdal K. (45) ile Berat C. (28), Çukurova ilçesindeki evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 119 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 3 GÖZALTI

ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 3 GÖZALTI

ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 3 GÖZALTI

ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 3 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 3 GÖZALTI - Haberler
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