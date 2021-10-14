Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, kırmızı reçeteyle satıldığı belirlenen 119 hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. (35), E.K. (45) ve B.C. (28) çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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