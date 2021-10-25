Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi operasyonla yakalandı.
CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi operasyonla yakalandı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla iki şüpheli, polis ekiplerince teknik ve fiziki takibe alındı.
Ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından düzenledikleri operasyonla 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Operasyon kapsamında 373 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 870 lira ele geçirildi.
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri