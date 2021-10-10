Adana'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

ADANA (İHA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Seyhan ilçesindeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Eve yapılan operasyonda 4 kilo 420 gram sıvı, 800 gram ise katı metamfetamin, 7,03 gram esrar, 19,58 gram uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Zanlı uyuşturucu ticareti yapmadığını içici olduğunu öne sürdü. Yusuf T. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5. kattan düşerek ölen trans bireyin sevgilisi: Bir anda pencereye koştu

5. kattan düşerek ölen trans bireyin sevgilisi: Bir anda pencereye koştu

 5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi olay gecesini anlattı: Uyuşturucu etkisindeydik

5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi olay gecesini anlattı: Uyuşturucu etkisindeydik
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Deniz Işıl Sergen Deniz Akkaya
Spor Muslera Serdar Aziz Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 10:20:25. #1.11#