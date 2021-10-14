Adana'da trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Güneri caddesinde 10 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında yaralananlardan Süleyman Bozkurt (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Süleyman Bozkurt yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Ahmet E. idaresindeki 01 TA 742 plakalı otomobil, Güneri caddesinde çarpışmıştı. Kazada yaralanan Süleyman Bozkurt (17) ve Günol Yüzen (16), Kozan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Hayati tehlikesi bulunan Süleyman Bozkurt, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.