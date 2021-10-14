Adana'da trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü

Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Güneri caddesinde 10 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında yaralananlardan Süleyman Bozkurt (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Süleyman Bozkurt yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Ahmet E. idaresindeki 01 TA 742 plakalı otomobil, Güneri caddesinde çarpışmıştı. Kazada yaralanan Süleyman Bozkurt (17) ve Günol Yüzen (16), Kozan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Hayati tehlikesi bulunan Süleyman Bozkurt, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
Emekli doktorun evinde başından tüfekle vurulmuş cesedi bulundu

Emekli doktorun evinde başından tüfekle vurulmuş cesedi bulundu

 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak

2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Lewis Hamilton Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 18:20:56. #1.17#