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Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 46 HY 470 plakalı tır, İncirlik Bulvarı'nda 01 S 2277 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü ve minibüste bulanan 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri
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