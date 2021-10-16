Adana'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile iki motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile iki motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Ayhan D. yönetimindeki 01 AHM 254 plakalı otomobil ile Erhan A. (53) idaresindeki motosiklet ve Serhat G'nin (33) kullandığı motosiklet, Kozan Baraj Gölü civarında çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüleri ile motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Serkan K. (36) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Serkan K, müdahalenin ardından Adana'da bir hastaneye sevk edildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.