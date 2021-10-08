Adana'da torbacı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ADANA (İHA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kentte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılana aramalarda 1 kilo 455 gram bonzai, 308,57 gram esrar, 10,47 gram metamfetamin, 6,22 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf A., Hayrettin B. ile Onur G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ahmet Z., Mehmet T. ve Mustafa U. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA