Adana'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Adana'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisi tutuklandı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisi tutuklandı

Adana'da terör örgütü YPG/PKK adına Suriye'de çatışmalara katıldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü YPG/ Pkk adına Suriye'de çatışmalara katıldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Suriye'nin Aynularab kentinde terör örgütü YPG/PKK saflarında çatışmalara katılan M.B'nin (30) yasa dışı yollardan Adana'ya geldiğini tespit etti.

Polis, M.B'yi merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenleyerek yakaladı. Şüphelinin örgütün kamplarında çekildiği fotoğraflar, dijital materyallerinde ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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