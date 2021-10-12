Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi - Haberler
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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 8 şüphelinin Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükten sonra ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığını tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, yabancı uyruklu 8 şüpheli hakkında yakalanma kararı verildi.

Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra tabanca ele geçirildi.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri
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