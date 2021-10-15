Adana'da, Tarım Kredi Kooperatif Market'in Aladağ şubesi açıldı

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'da, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in Aladağ şubesi törenle açıldı.

Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, İnönü Caddesi'ndeki şube açılışında yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin, üretici ile tüketici arasında köprü olduğunu belirtti.

Açılış konuşmasının ardından Tarım Kredi Kooperatif Market'in Aladağ şubesinin açılışı yapıldı.