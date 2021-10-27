Adana'da tarihi eser niteliğinde 18 sikke ele geçirildi - Haberler
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Adana'da tarihi eser niteliğinde 18 sikke ele geçirildi

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da tarihi eser niteliğinde 18 sikke ele geçirildi

Adana'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı dönemlere ait 18 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı dönemlere ait 18 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.

Adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen Roma, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait 18 sikke ele geçirildi.

Tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen M.E. ve S.Ç. ekiplerce gözaltına alındı.

Sikkeler ise Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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