Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler
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Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen A.A'yı (23) yakalamak için zanlının ikametine baskın yaptı.

Ekipler, arama yaptıkları adreste şüphelinin bulunmadığını belirledi. Evde yatak odasındaki dolaba gizlenmiş 16 gram eroin ele geçirildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla zanlıyı evinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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