Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler
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Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, Suriye uyruklu zanlı Hasan H'yi (20) yakaladı.

Şüphelinin üzerinde satışa hazır 11 pakette 14 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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