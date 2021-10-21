Adana'da sokakta tüfekle rastgele ateş açan kişi kendini ve bir genci yaraladı - Haberler
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Adana'da sokakta tüfekle rastgele ateş açan kişi kendini ve bir genci yaraladı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Adana'da sokakta tüfekle rastgele ateş açan kişi kendini ve bir genci yaraladı

Adana'da sokakta tüfekle rastgele ateş açan kişi, kendini ve bir genci yaraladı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da sokakta tüfekle rastgele ateş açan kişi, kendini ve bir genci yaraladı.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72211 Sokak'ta tüfekle rastgele ateş açan, kimliği öğrenilemeyen kişi, kendini ve sokakta yürüyen 17 yaşındaki bir genci yaraladı.

Yaralılar, ambulans ve özel araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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