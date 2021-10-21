Son dakika haberi! Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı.
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı.
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Ayfer Y'ye (44) kaldırımda yürüdüğü sırada eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Hasan K. tabancayla ateş açtı.
Ayaklarından yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekibince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hasan K'nin yakalanması için çalışma sürüyor.