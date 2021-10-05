Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda M.T. ve H.E. tabancayla vurularak yaralandı.

H.E. özel araçla, M.T. ise olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaya karışan diğer şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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