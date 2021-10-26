Adana'da silah ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tufanlı Mahallesi'nde ikamet eden C.K'nin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca fişeği ve 2 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ekipler, 13 Ekim'de Postkabasakal Mahallesi'nde meydana gelen ateşli silah yaralama olayının da şüphelisi olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.???????

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