Adana'da şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Adana'da şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Adana'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Bektaş Garipkaya idaresindeki 01 GL 668 plakalı hafif ticari araç, merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özhan Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi şarampole devrildi.

Olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekiplerince kurtarılan Garipkaya, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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