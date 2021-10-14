Adana'da sahte reçeteyle dolandırıcılık iddiasına 4 yıl 2 ay hapis - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da sahte reçeteyle dolandırıcılık iddiasına 4 yıl 2 ay hapis

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da sahte reçeteyle dolandırıcılık iddiasına 4 yıl 2 ay hapis

Adana'da, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçeteyle eczaneden ilaç alıp Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) dolandırdığı iddia edilen eski hemşire, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçeteyle eczaneden ilaç alıp Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) dolandırdığı iddia edilen eski hemşire, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık F.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada müşteki olarak dinlenen doktor C.A, sanığın olay tarihinde yanında hemşirelik yaptığını belirterek, "Acil hasta geldiği zaman odadan çıkmak zorunda kalıyordum. Masamdan ayrıldığım vakit F.K. benim bilgim ve rızam dışında söz konusu reçeteyi düzenlemiştir. Ben bu reçeteyi asla yazmadım. Zaten yazılan ilaç benim alanım dışındadır. Sabah mesaiye başladığımızda e-imzayı kullanıyoruz. Sanık bunu bildiği için reçeteyi bizzat kendi imzalamış." ifadesini kullandı.

Müşteki S.E. de sanığın kendi adına ilaç aldığını ve bu durumdan telefonuna gelen mesaj aracılığıyla haber dar olduğunu anlatarak, "Telefonuma gelen mesaj sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sanık F.K. tarafından benim adıma yazılan bu ilaçlar bilgim dışındadır." dedi.

Sanık F.K. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, suça konu tarihte hemşire sanığın başkasının kimlik bilgilerine kullanarak sahte reçete düzenlediği ve eczaneden ilaçları alarak SGK'yi zarara uğrattığını belirterek, F.K'nin "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumunun zararına dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 1 ay ve "kamu kurumunun zararına dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu
Magazin Nihal Yalçın Numan Kurtulmuş Seda Sayan
Spor Ozan Tufan
Tüm Haberler Numan Kurtulmuş Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da sahte reçeteyle dolandırıcılık iddiasına 4 yıl 2 ay hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:44:21. #1.11#