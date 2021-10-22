Adana'da polisler, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine mesleklerini tanıttı - Haberler
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Adana'da polisler, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine mesleklerini tanıttı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da polisler, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine mesleklerini tanıttı

Adana'da polisler, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine mesleklerini tanıtıp "çocuk polis kimlik kartı" verdi.

ADANA (AA) - Adana'da polisler, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine mesleklerini tanıtıp "çocuk polis kimlik kartı" verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kuyumcular İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere mesleklerini anlattı.

Polisler, ziyaretlerinde öğrencilere genel güvenlik konularında bilgi verdi.

Öğrencilere "çocuk polis kimlik kartı"nın yanı sıra trafik oyun seti, polis kıyafeti ve masalı boyama kitabı hediye edildi.

Ziyarette "Kanka" olarak adlandırılan "maskot polis" eşliğinde öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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