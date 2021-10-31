Adana'da polis, otobanda otomobilleriyle yarışmak isteyenlere engel oldu - Haberler
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Adana'da polis, otobanda otomobilleriyle yarışmak isteyenlere engel oldu

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Adana'da polis, otobanda otomobilleriyle yarışmak isteyenlere engel oldu

Adana'da polis ekipleri, otobanda otomobilleriyle yarışmak isteyenler ile izleyici olarak gelenlere müdahale etti.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da polis ekipleri, otobanda otomobilleriyle yarışmak isteyenler ile izleyici olarak gelenlere müdahale etti.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu üzerinde bazı kişilerin otomobilleriyle yarış hazırlığında olduğu bilgisini alan polis ekipleri, bölgeye intikal etti.

Trafik, asayiş ve çevik kuvvet ekipleri, otomobil yarışı yapmak ve yarışı izlemek için gelenleri bölgeden uzaklaştırdı.

Trafik ekipleri ise yarış için getirilen bazı araçları trafikten men ederek çekici yardımıyla otoparka çektirdi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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