ADANA'DA PKK ÜYESİ OLMAKTAN ARANAN 3 KİŞİ YAKALANDI - Haberler
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ADANA'DA PKK ÜYESİ OLMAKTAN ARANAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da terör örgütü PKK üyesi olmaktan haklarında 7'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile aynı suçtan aranan 1 şüpheli yakalandı.

ADANA'da terör örgütü Pkk üyesi olmaktan haklarında 7'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile aynı suçtan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (30), 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (61) ile aynı suçtan aranan S.D.?nin (25) yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen firari hükümlüler H.A., E.E. ve S.D., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.A. ile E.E. önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü. Mahkemeye çıkarılan şüpheli S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'DA PKK ÜYESİ OLMAKTAN ARANAN 3 KİŞİ YAKALANDI

ADANA'DA PKK ÜYESİ OLMAKTAN ARANAN 3 KİŞİ YAKALANDI

ADANA'DA PKK ÜYESİ OLMAKTAN ARANAN 3 KİŞİ YAKALANDI

ADANA'DA PKK ÜYESİ OLMAKTAN ARANAN 3 KİŞİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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