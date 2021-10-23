Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, M.Ö. idaresindeki 01 NM 005 plakalı otomobil ile S.D.İ. yönetimindeki 01 AES 606 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü S.D.İ. yaralandı.
Yaralı sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri