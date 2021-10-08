Adana'da otomobilin çarptığı iki çocuktan birinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
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Adana'da otomobilin çarptığı iki çocuktan birinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel
Adana'da otomobilin çarptığı iki çocuktan birinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 5 gün önce otomobilin çarptığı iki çocuktan birinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ADANA (AA) - Adana'da 5 gün önce otomobilin çarptığı iki çocuktan birinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Pozantı ilçesinde 3 Ekim'de Atatürk Caddesi'nde yürüyen Muhammet Yurtçu ile arkadaşı Kaan Solmaz'a otomobil çarptı.

Yurtçu, kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Solmaz, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası kaçan sürücü, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otomobilin çocuklara çarpması yer alıyor.

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri
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