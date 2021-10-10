Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Süleyman B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Ahmet E. idaresindeki 01 TA 742 plakalı otomobil, Güneri Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Süleyman B. ile yanındaki Günol Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Süleyman B, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.