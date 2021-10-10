Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Süleyman B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Ahmet E. idaresindeki 01 TA 742 plakalı otomobil, Güneri Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Süleyman B. ile yanındaki Günol Y. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Süleyman B, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler
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