Adana'da ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 2 kardeş yakalandı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 2 kardeş gözaltına alındı.

Adanan Menderes Bulvarı'ndaki ormanlık alanda, 8 Ekim'de çıkan ve itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangınla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yangını çıkardıkları ileri sürülen kardeşler S.D. ve C.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.