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Adana'da orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adana'da orman yangını (2)

7 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Aladağ ilçesi Küp Mahallesi'nde saat 15.30'da çıkan orman yangını, ekiplerin 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

ALADAĞ, ADANA (DHA) - 7 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Aladağ ilçesi Küp Mahallesi'nde saat 15.30'da çıkan orman yangını, ekiplerin 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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