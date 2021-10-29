Adana'da orman yangını (2)
7 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Aladağ ilçesi Küp Mahallesi'nde saat 15.30'da çıkan orman yangını, ekiplerin 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
ALADAĞ, ADANA (DHA) - 7 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Aladağ ilçesi Küp Mahallesi'nde saat 15.30'da çıkan orman yangını, ekiplerin 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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