Adana'da müşterisini dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya 4 yıl 2 ay hapis - Haberler
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Adana'da müşterisini dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya 4 yıl 2 ay hapis

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da müşterisini dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya 4 yıl 2 ay hapis

Adana'da müşterisini 30 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan kuyumcu sanığa 4 yıl 2 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezası verildi.

ADANA (AA) - Adana'da müşterisini 30 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan kuyumcu sanığa 4 yıl 2 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık O.B. ile müşteki B.A. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık O.B'nin kentte kuyumculuk yaptığını, müşteki B.A'nın "siyasi ve bürokratik camiada tanıdıklarım var, altın yükselecek" diyerek 30 bin lirasını aldığını belirtti.

Bir süre sonra B.A'nın parasının karşılığı olan altınları istemesine rağmen sanık O.B'nin teslim etmediğini bildiren savcı, zanlının "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık O.B. savunmasında, "Müşteki B.A. ile aramızda altın alım satımı olmamıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki B.A. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ben kendisine 30 bin lira verdim. Bu paranın karşılığı olan altınları istediğimde 'devlette tanıdıklarım var altın yükselecek' sözüyle sürekli beni oyaladı. Kendisine ödediğim parayı geri alamadım. Sanık beni dolandırdı, şikayetçiyim cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık O.B'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da müşterisini dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya 4 yıl 2 ay hapis - Haberler
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