Adana'da mesleki eğitim merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Adana'da mesleki eğitim merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da mesleki eğitim merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir mesleki eğitim merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir mesleki eğitim merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir Mesleki Eğitim Merkezi'nden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen ekipler, içerisinde kimsenin olmadığı merkezin kapı ve camlarını kırarak alevlere müdahale etti.

Söndürülen yangın nedeniyle merkezde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adana'da mesleki eğitim merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

Adana'da mesleki eğitim merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

Adana'da mesleki eğitim merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

Adana'da mesleki eğitim merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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