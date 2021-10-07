KUMAR BASKINDA YAKALANAN 158 KİŞİYE 211 BİN TL CEZA - Haberler
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KUMAR BASKINDA YAKALANAN 158 KİŞİYE 211 BİN TL CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da 38 ayrı adrese yapılan kumar baskınında 158 kişiye 211 bin TL para cezası uygulandı.

ADANA'da 38 ayrı adrese yapılan kumar baskınında 158 kişiye 211 bin TL para cezası uygulandı. Baskın yapılan bir dernek lokalindeki iki kişinin, hiç birşey olmamış gibi poker masasında çekirdek çitlemesi dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kahvehane, kooperatif ve dernek lokali görünümündeki bazı işletmelerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, kumarhaneye dönüştürüldüğü belirlenen 38 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekiplerin suçüstü yakaladığı 158 kişiye kumar oynamaktan 211 bin TL para cezası uygulandı. Adreslerde yapılan aramalarda para yerine geçen çok sayıda pul, poker masası, 2 ruhsatsız tabanca ve 41 bin 850 TL ele geçirildi. Baskın yapılan adresler mühürlenirken, 39 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmada, kumar oynattığı belirlenen şüphelilerin polisin takibini zorlaştırmak ve baskın riskinin önüne geçmek için paravan dernek ve kooperatif kurdukları bildirildi. Ayrıca baskın yapılan Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki dernek lokalindeki iki kişinin, poker masasında hiç birşey olmamış gibi çekirdek çitlemesi dikkat çekti.

KUMAR BASKINDA YAKALANAN 158 KİŞİYE 211 BİN TL CEZA

KUMAR BASKINDA YAKALANAN 158 KİŞİYE 211 BİN TL CEZA

KUMAR BASKINDA YAKALANAN 158 KİŞİYE 211 BİN TL CEZA

KUMAR BASKINDA YAKALANAN 158 KİŞİYE 211 BİN TL CEZA

KUMAR BASKINDA YAKALANAN 158 KİŞİYE 211 BİN TL CEZA

KUMAR BASKINDA YAKALANAN 158 KİŞİYE 211 BİN TL CEZA

KUMAR BASKINDA YAKALANAN 158 KİŞİYE 211 BİN TL CEZA

KUMAR BASKINDA YAKALANAN 158 KİŞİYE 211 BİN TL CEZA

KUMAR BASKINDA YAKALANAN 158 KİŞİYE 211 BİN TL CEZA
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Haber: KUMAR BASKINDA YAKALANAN 158 KİŞİYE 211 BİN TL CEZA - Haberler
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