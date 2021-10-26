Adana'da kayıp alzaymır hastası ormanda bulundu

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp 79 yaşındaki alzaymır hastası, jandarma ekiplerince ormanda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskimantaş Mahallesi'nde odun toplamak için ormanlık alana giden alzaymır hastası H.K'nin evine dönmemesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşlarla yaptıkları aramalarda kayıp H.K'yi ormanda buldu.

Durumu iyi olan H.K, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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